Андрей Скабелка: «У ЦСКА не так много слабых мест»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2).

— Хороший матч, конечно. Обе команды системные. Мы знаем, что у ЦСКА не так много слабых мест. Поэтому вдвойне приятно сыграть не просто матч против ЦСКА, а хороший матч, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА.

Здорово команда двигалась, не уступали в борьбе, какие-то моменты получались очень даже неплохо. Хочу поблагодарить ребят за такой настрой. И еще раз могу сказать, что мы довольны этой победой.

— Второй год подряд вы здесь обыгрываете ЦСКА, можете поделиться секретами успеха?

— Каждая игра разная и начинается с нулей. Ну, так получается, никакого секрета. Каждая игра складывается по-разному.

— По ощущениям быстро удалось забыть эту историю с олимпийской квалификацией, так ли это? Может быть, наоборот, это сейчас подталкивает команду?

— Могу поблагодарить ребят, который в ней участвовали. Они нам дали очень хорошую энергию. Нам безболезненно удалось переключиться обратно на матчи КХЛ.