Андрей Скабелка: «Никто не говорил, что будет легко с таким соперником»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог встречи плей-офф Кубка Гагарина против «Металлурга» (0:3, 1:1 — в серии).

— Помощнее сегодня выглядел «Металлург», — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — Не совсем готовыми мы вышли к такой игре «Металлурга». Здорово на всех участках площадки «Металлург» прессинговал, что не всегда делали они в первой игре. Во второй игре это было практически весь матч. Не всегда мы справлялись с этим давлением. Особенно это показал второй период, когда «Металлург» здорово прессинговал, накладывал смены в нашей зоне, чем ставил нас в затруднительное положение. И то, что не использовали мы, когда был шанс «пять на три» и «пять на четыре», «Металлург» сегодня проявил свое мастерство и реализовал эти моменты. Никто не говорил, что будет легко с таким соперником, как «Металлург». Готовимся к следующей игре.

— Андрей Владимирович, будете подключать в третьей игре ребят, не принимавших участие в этих двух матчах?

— Да, я думаю, подключим. Фамилии я не буду Вам называть, но будет ротация.

— Когда брали запрос на положение «вне игры» рисковали. Чем был оправдан такой риск?

— Что значит рисковали? У нас, как и любой команды сейчас, есть люди, которые смотрят наверху. Вы видели, у нас стоит человек с наушником?

— Про это и говорим, неужели не подсказали, что не надо брать?

— Они же десять секунд смотрят. А судьи просматривают десять минут. С нашей камеры мы видели, что пограничный момент, больше было «вне игры». Мы должны использовать любой шанс.

— Какое состояние сейчас у Дмитрия Шевченко?

— Я думаю, общее состояние у него очень плохое, потому что он проиграл сегодня матч. А что касается его физического состояния, не знаю, не могу пока сказать. Посмотрим завтра.