Андрей Разин: «Я не просил увеличения бюджета «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о возможном увеличении бюджета клуба и совмещении тренерской работы с менеджерской.

«Полномочия у меня все остаются. Как я могу поставить условия? Писали, что я прошу 700-800 миллионов. Хотелось хотя бы сохранить то, что есть. Я не просил увеличения бюджета, были пожелания», — сказал Разин.

Череповецкий клуб вышел в первый раунд плей-офф КХЛ, где в пяти матчах уступил московскому «Динамо» — 1-4. 47-летний Разин работает в «Северстали» с 2018 года.

(Артур Хайруллин)