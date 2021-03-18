Первый тренер Голдобина рассказал, почему форвард не заиграл в НХЛ

Первый тренер форварда «Металлурга» Николая Голдобина Сергей Суярков прокомментировал выступления своего воспитанника.

«Конечно, Коля — не игрок четвертого звена, это однозначно. Он — кудесник, очень хорошо владеет шайбой, видит площадку, — отметил Суярков. — Да, Голдобин не так хорош в отборе. Но он силен в созидании, игре на партнеров. Видимо, тренеры увидели это и поставили его с хорошими партнерами.

Основной его минус — игра без шайбы, силовая борьба. Он всегда был очень умным игроком, хорошо катался. Такие пасы выдавал иногда! Неординарный игрок. В НХЛ же все-таки больше нужны силовые нападающие, которые могут врезаться".

На данный момент Голдобин лидирует в списке лучших бомбардиров плей-офф КХЛ, набрав 8 (5+3) очков в шести матчах. (Артур Хайруллин)

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