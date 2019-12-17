Андрей Разин: «Ноль удалений в Санкт-Петербурге, после этой игры войдем в книгу рекордов Гиннеса»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин остался доволен игрой команды в матче против СКА (3:4 ОТ), несмотря на то что череповчане упустили преимущество в три шайбы.

— СКА с победой. Игра забывается — результат остется, но я, честно, очень доволен командой и сегодняшней игрой, — цитирует Разина официальный сайт «Северстали». — Сыграли очень дисциплинированно. Ноль удалений в Санкт-Петербурге, я думаю, что мы после этой игры войдем в книгу рекордов Гиннеса.

Те голы, которые мы пропустили — индивидуальное мастерство хоккеистов СКА, у которых оно намного выше. Поэтому за микроошибки нас наказали. Спасибо команде за игру, двигаемся дальше.

— Будет ли еще шанс чтобы проявить себя у Константина Шостака?

— Сегодня, конечно, его «подкалашывало», но его ошибок не было. У нас еще из Перми вратарь приезжает. Игры через день, будем смотреть.

— У вас большое отставание от зоны плей-офф, много травм, как находить мотивацию, чтобы продолжать бороться?

— У нас Подъяпольский получил травму, Провольнев. Это не много травм. Боремся в каждом матче. У нас много оставшихся игр с нашими конкурентами, там все будет решаться.

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