Андрей Разин: «Мой хриплый голос доказывает, что была эмоциональная игра»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог встречи с «Динамо» из Минска (3:2 Б).

— Была хорошая, эмоциональная игра. И мой хриплый голос это доказывает, — цитирует тренера официальный сайт череповчан. - Мы имели много моментов, которые не забили. В тоже время в обороне допускали глупые ошибки, за которые нас соперник наказал и мог еще наказать. Победа есть победа. Результат считаю закономерным.

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