Андрей Николишин: «Удивительно, что КХЛ сразу после снятия команд не остановила турнир»

Чемпион мира-1993 Андрей Николишин согласен с заявлением «Ак Барса», что будет потеряна спортивная составляющая Кубка Турнира в случае отсутствия в нем «Йокерита» и «Барыса». Команды отказались от участия в связи с пандемией коронавируса.

— Финский и казахстанский клубы снялись потому, что такое решение приняли их государства в рамках борьбы с пандемией COVID-19, — цитируют «Известия» Николишина. — И удивительно, что КХЛ сразу после этого не остановила турнир. Она на то и континентальная лига, что в ней участвуют команды из нескольких стран. Значит, надо учитывать интересы всех участников. К тому же в России приняты те же меры в борьбе с вирусом. Поэтому заявление «Ак Барса» совершенно правильное. Например, в НХЛ сразу взяли ситуацию под своей контроль, обсудили ситуацию со всеми владельцами клубов и оперативно приняли решение. Так же надо сделать и в КХЛ.