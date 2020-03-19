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Андрей Николишин: «Удивительно, что КХЛ сразу после снятия команд не остановила турнир»

06:00
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Чемпион мира-1993 Андрей Николишин согласен с заявлением «Ак Барса», что будет потеряна спортивная составляющая Кубка Турнира в случае отсутствия в нем «Йокерита» и «Барыса». Команды отказались от участия в связи с пандемией коронавируса.

— Финский и казахстанский клубы снялись потому, что такое решение приняли их государства в рамках борьбы с пандемией COVID-19, — цитируют «Известия» Николишина. — И удивительно, что КХЛ сразу после этого не остановила турнир. Она на то и континентальная лига, что в ней участвуют команды из нескольких стран. Значит, надо учитывать интересы всех участников. К тому же в России приняты те же меры в борьбе с вирусом. Поэтому заявление «Ак Барса» совершенно правильное. Например, в НХЛ сразу взяли ситуацию под своей контроль, обсудили ситуацию со всеми владельцами клубов и оперативно приняли решение. Так же надо сделать и в КХЛ.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/988578/aleksei-fomin/liga-bez-natcii-pochemu-top-klub-kkhl-protiv-usechennogo-plei

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