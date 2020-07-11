Андрей Назаров вошел в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

КХЛ утвердила новый состав Спортивно-дисциплинарного комитета, сообщает официальный сайт лиги. Его председателем остался Валерий Каменский. Постоянным членом комитета остался Алексей Анисимов.

В качестве независимых экспертов в состав СДК вошли Алексей Бадюков, Ильдар Мухометов, Александр Поляков и бывший тренер ряда клубов КХЛ Андрей Назаров. Секретарем остался Александр Солнцев.

По сравнению с предыдущим составом СДК в новый не вошли Александр Гуськов и Андрей Николишин.