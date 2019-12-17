Андрей Мартемьянов: «У Доуса восстановление пока затянулось»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0).

— Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за горячую поддержку, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Содержанием игры тренерский штаб доволен. Неплохо играли и в большинстве, и в меньшинстве, и пять-на-пять. Поведя в две шайбы команда сыграла по счету. Да, во втором периоде соперник прибавил, больше прессинговать начал, но здорово сыграло наше молодое звено, заработало удаление и дальше мы играли только на победу. Понравилась заряженность команды.

Надеемся, что Артем Гареев к следующему матчу будет готов. У Найджела Доуса восстановление пока затянулось, но сотрясение такая травма, которая требует времени. Будем надеяться, что в поездке уже сыграет.

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