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Андрей Мартемьянов: «Соперники были достойны друг друга»

17:00
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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).

— Хороший матч, сегодня очень напряженная игра была, — цитирует тренера официальный сайт команды из Владивостока. — Соперники были достойны друг друга. Хорошую, качественную игру показали оба вратаря. Наша команда в первом периоде себя немножко неуютно чувствовала, хотя вчера я проводил тренировку. Но к такой площадке надо привыкать. Второй период прошел в равной борьбе, к третьему периоду уже немного освоились. И команда проявила характер — все-таки в овертайме мы смогли взять нужное нам очко.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/26470/

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