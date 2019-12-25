Андрей Мартемьянов: «Соперники были достойны друг друга»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).

— Хороший матч, сегодня очень напряженная игра была, — цитирует тренера официальный сайт команды из Владивостока. — Соперники были достойны друг друга. Хорошую, качественную игру показали оба вратаря. Наша команда в первом периоде себя немножко неуютно чувствовала, хотя вчера я проводил тренировку. Но к такой площадке надо привыкать. Второй период прошел в равной борьбе, к третьему периоду уже немного освоились. И команда проявила характер — все-таки в овертайме мы смогли взять нужное нам очко.