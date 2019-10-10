Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча со СКА (1:2 ОТ).

— Для нас матч сложился очень тяжело, — цитирует тренера официальный сайт команды из Санкт-Петербурга. - Хотел бы поблагодарить нашего вратаря и полевых игроков за стойкую игру в обороне. В двух периодах соперник много играл в атаке, к сожалению, нам такие действия удались только в третьем периоде. С этим будем разбираться. Одно очко — лучше, чем ничего. Все-таки игра была тяжелая, соперник серьезный. Так что есть и положительные моменты, за которые надо будет цепляться и двигаться дальше.

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