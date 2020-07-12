Андрей Кузьменко: «Папа мне очень сильно помог поддержать форму»

Нападающий СКА Андрей Кузьменко рассказал, как поддерживал форму во время эпидемии коронавируса.

— Соскучился по игре, по болельщикам, хочется уже выйти на лед. Очень долго не видели наших болельщиков, так что хочется начать поскорее, — цитирует игрока сайт СКА.

— Сильно ли падает моральный дух, когда узнаешь, что плей-офф заканчивается, не успев начаться?

— Есть некая недосказанность, ощущение, как будто что-то не доделал, не вложился полностью. Но есть этот сезон, будем биться и доказывать свою состоятельность на льду.

— Тяжело ли поддерживать форму на карантине и как вы сейчас ее оцените?

— Форма у меня относительно хорошая. У друзей есть дача, мы там постоянно тренировались, я даже лед искусственный купил, ворота. Потом, уже когда вернулся в Москву в первых числах июня и все начало потихоньку открываться, стал ходить на лед. Так что все хорошо. Спасибо, что у меня есть папа, который занимается хоккеем — он мне очень сильно помог поддержать форму, поработать на льду.

— Новичков в команде немало. С кем-то знакомы?

— Да со всеми мы знакомы на площадке. У нас очень хороший, боеспособный коллектив, так что хочется уже начать побыстрее, чтобы проверить наши силы на соперниках.

— Какое главное умение приобретено на карантине?

— Начал изучать английский уже довольно серьезно, играть на гитаре. На серфе кататься хорошо. В сельском хозяйстве немножко подрос: что-то где-то выкопать, помочь — все это проходили.

— А про сельское хозяйство можно поподробнее?

— Картошку сажали, что-то выкапывали. Но я был исполнителем — что говорили, то и делал.

— Каким будет Андрей Кузьменко в сезоне-2020/21?

— Есть у меня уже пару лет некоторые моментики в начале сезона не очень хорошие — в первые месяцы то одна проблема, то вторая. Хочется это переломить, наконец-то начать сезон с первых матчей, играть хорошо, уверенно и помогать команде.