Андрей Кузьменко: "Локомотив" выглядел предпочтительнее СКА"

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от победы над "Локомотив" (1:0, 1-0) в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

– "Локомотив" – вязкая команда, мы и предполагали такую игру: до одной шайбы. Моментов было немного и у нас, и у "Локомотива" – поэтому и счет всего 1:0, хотя игра хорошая. Вся серия будет боевитой, вязкой. Нужно больше дорожить своими моментами, забивать свое.

– Давид Рундблад забил в большинстве, но далеко не с первой попытки. Что не получалось до этого?

– "Локомотив" здорово играл, разобрал наше большинство, не давал ничего сделать. Но тренерский штаб дал правильные советы – ребята вышли и забили.

– Чем вы кормите Рундблада? У него уже третий победный гол в плей-офф.

– Он молодец, джокер наш пока!

– А кто тогда бэтмен в вашей команде?

– Ой, давайте без этих вопросов, совсем о таком голова не думает сейчас.

– В первом периоде "Локомотив" выглядел предпочтительнее СКА. И во втором тоже. В чем причина?

– Да и в третьем тоже, если уж на то пошло. У "Локомотива" хорошее движение, мы были к этому готовы. Но в начале у соперника было побольше моментов – нам нужно основательнее подходить к старту. У "Локомотива" было три-четыре хороших момента – спасибо нашему вратарю, что потащил.

– За счет чего вы прибавили в третьем периоде, что во втором перерыве говорили тренеры?

– Нужно было играть так же – возможно, "Локомотив" чуть подсел, а мы сыграли хорошо. (Игорь Еронко)