Андрей Костицын может перейти в «Нефтехимик»

Агент Андрея Костицына Александр Черных прокомментировал подписание нового контракта хоккеиста. Последние два сезона 35-летний белорус провел в минском «Динамо».

— Андрей Костицын прежде всего хотел бы остаться в минском «Динамо», но из-за нестабильной финансовой ситуации клуба мы были вынуждены искать другие варианты в КХЛ. Мы рассматривали несколько команд, но, скорее всего, в ближайшее время договоримся с «Нефтехимиком», — сказал Черных.

Ранее о нестабильной финансовой ситуации клуба высказывался генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Он признался, что у клуба просто нет возможности удержать Костицына в команде. (Алена Гребенькова)