Анатолий Голышев: «Раньше другое время было: любой день рождения — курица с картошкой и кола»
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» рассказал о воспитании детей.
— У нас другое время было. Раньше любой день рождения был — это курица с картошкой и бутылка колы. Сейчас много детских комнат и прочего. Но у нас дети не избалованы, мы стараемся брать другим. Воспитывать их так, как сами были воспитаны, — по-простому. Естественно, есть какие-то подарки, которых в нашем детстве родители нам позволить не могли. Но иногда побаловать можно.
— Как сделать, чтобы дети были дружными, когда вырастут?
— Они постоянно ссорятся, друг на друга жалуются — пока я не могу подобрать нужные слова, чтобы помирить их.
— Ты строгий или добрый отец?
— Очень добрый. Но из-за того, что меня часто не бывает дома, жена говорит детям, когда они хулиганят: «Папа приедет, расстроится, если узнает». И они не то что боятся, а расстраивать не хотят.
— Дети сейчас зачастую долго сидят в телефоне. Какая у вас в семье политика по этому вопросу?
— Мы против этого, но совсем отказаться тоже не можем. Иногда дети сидят в гаджетах, просто потому что иначе их уже не успокоить.
— Есть какое-то ограничение по времени?
— Да, ставим ограничение. Когда мы жили в Америке, у нас любой прием пищи обязательно был без гаджетов — только живое общение. Бывает так, что мы вообще несколько дней обходимся без планшетов, телефонов, и тогда это уже совсем другие дети. Но иногда, конечно, невозможно без этого. Когда у жены есть дела по дому, дети просто не дают ничего сделать, и проще их перед мультиками посадить.
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