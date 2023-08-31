Анатолий Голышев: «Раньше другое время было: любой день рождения — курица с картошкой и кола»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» рассказал о воспитании детей.

— У нас другое время было. Раньше любой день рождения был — это курица с картошкой и бутылка колы. Сейчас много детских комнат и прочего. Но у нас дети не избалованы, мы стараемся брать другим. Воспитывать их так, как сами были воспитаны, — по-простому. Естественно, есть какие-то подарки, которых в нашем детстве родители нам позволить не могли. Но иногда побаловать можно.

— Как сделать, чтобы дети были дружными, когда вырастут?

— Они постоянно ссорятся, друг на друга жалуются — пока я не могу подобрать нужные слова, чтобы помирить их.

— Ты строгий или добрый отец?

— Очень добрый. Но из-за того, что меня часто не бывает дома, жена говорит детям, когда они хулиганят: «Папа приедет, расстроится, если узнает». И они не то что боятся, а расстраивать не хотят.

— Дети сейчас зачастую долго сидят в телефоне. Какая у вас в семье политика по этому вопросу?

— Мы против этого, но совсем отказаться тоже не можем. Иногда дети сидят в гаджетах, просто потому что иначе их уже не успокоить.

— Есть какое-то ограничение по времени?

— Да, ставим ограничение. Когда мы жили в Америке, у нас любой прием пищи обязательно был без гаджетов — только живое общение. Бывает так, что мы вообще несколько дней обходимся без планшетов, телефонов, и тогда это уже совсем другие дети. Но иногда, конечно, невозможно без этого. Когда у жены есть дела по дому, дети просто не дают ничего сделать, и проще их перед мультиками посадить.