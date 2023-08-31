Анатолий Голышев: «Всегда хотел большую семью. Трое пацанов — кайфуем»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» рассказал о своей семье.

— Одну из семейных фотографий ты подписал «Это то, о чем я мечтал». Давно ли у тебя появилось желание иметь большую семью?

— Всегда хотел большую семью, как минимум двое детей. Сейчас трое пацанов — кайфуем. Конечно, трудности есть, но ничего, справляемся.

— Это предел или еще хотите детей?

— Жена пока не хочет. Хотим дочку, конечно, но будем смотреть по ситуации.

— Как дети отличаются по характеру?

— Старший еще не умел ходить, но всегда был с клюшкой. Сейчас занимается хоккеем. У среднего и младшего вообще нет тяги к спорту. Недавно начали ходить в бассейн. Мы не будем заставлять детей заниматься спортом. Если, конечно, появится желание, мы поможем и направим.