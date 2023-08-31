Анатолий Голышев: «Всегда хотел большую семью. Трое пацанов — кайфуем»
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» рассказал о своей семье.
— Одну из семейных фотографий ты подписал «Это то, о чем я мечтал». Давно ли у тебя появилось желание иметь большую семью?
— Всегда хотел большую семью, как минимум двое детей. Сейчас трое пацанов — кайфуем. Конечно, трудности есть, но ничего, справляемся.
— Это предел или еще хотите детей?
— Жена пока не хочет. Хотим дочку, конечно, но будем смотреть по ситуации.
— Как дети отличаются по характеру?
— Старший еще не умел ходить, но всегда был с клюшкой. Сейчас занимается хоккеем. У среднего и младшего вообще нет тяги к спорту. Недавно начали ходить в бассейн. Мы не будем заставлять детей заниматься спортом. Если, конечно, появится желание, мы поможем и направим.
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|Сочи
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|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|0
|0
|6
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|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
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|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
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|0
|0
|0
Результаты / календарь
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