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Сегодня, 16:10

Анатолий Голышев: «Когда будет новая арена, точно привезем Кубок Гагарина в Екатеринбург»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от строительства новой хоккейной арены в Екатеринбурге.

— «Автомобилист» не сильно изменился за межсезонье. Что нужно команде, чтобы стать сильнее и преодолеть наконец первый раунд?

— Мы растем как команда, из года в год становимся сильнее. В прошлом сезоне был очень обидный вылет, две шайбы пропустили в самой концовке седьмого матча с «Магниткой». С каждым сезоном наша селекция становится все более точечной. Сейчас надо, чтобы новые ребята поняли систему. У нас достаточно опытная команда.

— Молодым «Автомобилист» никогда и не был вроде.

— Мне кажется, в этом году у нас оптимальный средний возраст: и не совсем ветераны, и уже не молодежь. Топовые команды за год или за два не строятся. Мы тоже строим команду, надеемся, что пройдем как можно дальше в новом сезоне. Будем биться за кубок в новом сезоне, а когда уже будет новая арена, точно привезем Кубок Гагарина в Екатеринбург — верю в это.

— Ждешь открытия новой арены?

— Конечно, для меня это будет очень большое событие. Город любит хоккей, я уверен, что будут собираться полные трибуны.

— Знаешь, когда планируется открытие?

— Говорили о декабре 2024-го. Надеюсь, что в следующем сезоне уже там сыграем и плей-офф проведем.

Анатолий Голышев. «Всегда хотел большую семью». Откровенный разговор с лидером «Автомобилиста» — о детях, эмоциях и хоккее

Анатолий Голышев
КХЛ
ХК Автомобилист
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