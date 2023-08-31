Анатолий Голышев: «Когда будет новая арена, точно привезем Кубок Гагарина в Екатеринбург»
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от строительства новой хоккейной арены в Екатеринбурге.
— «Автомобилист» не сильно изменился за межсезонье. Что нужно команде, чтобы стать сильнее и преодолеть наконец первый раунд?
— Мы растем как команда, из года в год становимся сильнее. В прошлом сезоне был очень обидный вылет, две шайбы пропустили в самой концовке седьмого матча с «Магниткой». С каждым сезоном наша селекция становится все более точечной. Сейчас надо, чтобы новые ребята поняли систему. У нас достаточно опытная команда.
— Молодым «Автомобилист» никогда и не был вроде.
— Мне кажется, в этом году у нас оптимальный средний возраст: и не совсем ветераны, и уже не молодежь. Топовые команды за год или за два не строятся. Мы тоже строим команду, надеемся, что пройдем как можно дальше в новом сезоне. Будем биться за кубок в новом сезоне, а когда уже будет новая арена, точно привезем Кубок Гагарина в Екатеринбург — верю в это.
— Ждешь открытия новой арены?
— Конечно, для меня это будет очень большое событие. Город любит хоккей, я уверен, что будут собираться полные трибуны.
— Знаешь, когда планируется открытие?
— Говорили о декабре 2024-го. Надеюсь, что в следующем сезоне уже там сыграем и плей-офф проведем.
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