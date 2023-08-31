Нападающий «Автомобилиста» Голышев: «Извиняюсь перед болельщиками «Спартака» за свою сторис»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» вспомнил о своей сторис в соцсети, где он нелицеприятно высказался о футбольном «Спартаке» после победы «Урала».

Хоккеист процитировал известную матерную кричалку о красно-белых, которые в 4-м туре чемпионата России проиграли команде из Екатеринбурга.

— Ты закрыл личные сообщения в одной из социальных сетей. После этой сторис?

— Нет, еще пару месяцев назад. У меня закрытый профиль, так что не думал, что будет такой ажиотаж. Я не хотел, чтобы так получилось, чтобы была такая огласка. Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака» и перед самим клубом, не думал, что это пойдет дальше моего профиля. Я с детства в футболе за ЦСКА, плюс болею за «Урал», после эмоциональной победы «Урала» над «Спартаком» на радостях выставил. Злого умысла не было. На ошибках учатся, впредь буду умнее.

— В директ же не могут написать болельщики.

— Мне и в ВК писали, и в запросах я видел, что есть кто-то из болельщиков «Спартака». Жалею об этом. Не особо приятно читать комментарии и на спортивных сайтах.