«Амур» заключил новый контракт с нападающим Барулиным

«Амур» объявил о заключении нового контракта с нападающим Владиславом Барулиным.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и носит двусторонний характер.

В прошлом сезоне 26-летний форвард сыграл за «Амур» 57 матчей, набрав 13 (7+6) очков.

Барулин перешел в «Амур» в результате обмена с ЦСКА в декабре 2021 года.