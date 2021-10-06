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«Амур» заключил контракт с защитником Волгиным

«Амур» заключил контракт с защитником Алексеем Волгиным
16:00
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«Амур» заключил контракт с Алексеем Волгиным. Соглашение с защитником рассчитано на один сезон и носит односторонний характер, сообщает пресс-служба клуба.

Предсезонную подготовку Волгин прошел вместе с «Металлургом» из Магнитогорска. Но перед стартом сезона контракт с «Магниткой» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Чемпионат защитник начал в ВХЛ. В составе «Сокола» провел шесть матчей, набрал шесть очков (3+3) — лучший показатель среди красноярцев.

В прошлом сезоне Волгин играл за «Нефтехимик». В 60 матчах регулярного чемпионата Алексей набрал 22 очка (6+16), став лучшим бомбардиром-защитником своей команды.

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Иван Шитик все материалы автора

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