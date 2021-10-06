«Адмирал» победил «Витязь»
14:59
«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Витязь» со счетом 3:2. Победный гол забил Либор Шулак.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Букартс — 4 (бол., Вяч. Ушенин, Хамидуллин), 19:56 — 1:0. Вяч. Ушенин — 3 (бол., Вл. Ушенин, Шулак), 33:04 — 2:0. Яремчук — 5 (Оямяки, Аалтонен), 36:09 — 2:1. Шулак — 2 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 41:44 — 3:1. Оямяки — 12 (Лямин, Одетт), 58:52 — 3:2.
Вратари: Серебряков — Тодыков.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 22 (12+7+3) — 42 (15+14+13).
Судьи: Беляев, Оскирко.
6 октября. Владивосток. Фетисов Арена.
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