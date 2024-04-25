«Амур» заинтересован в подписании нападающего Широкова

Как стало известно «СЭ», «Амур» заинтересован в подписании нападающего Сергея Широкова, который 1 мая станет неограниченно свободным агентом.

Срок контракта 38-летнего игрока с «Автомобилистом» заканчивается 30 апреля.

В сезоне-2023/24 Широков набрал 27 (11+16) очков в 57 матчах регулярном чемпионате КХЛ и 5 (2+3) очков в 12 матчах плей-офф.