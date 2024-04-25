Петунин: «С 7 до 15 лет играл параллельно в хоккей с мячом, с шайбой и хоккей на траве»
Нападающий «Металлурга» Александр Петунин в интервью «СЭ» высказался о победе в финале плей-офф КХЛ над «Локомотивом» (4-0) и умении играть на пятаке.
— 4-0 в финальной серии. Как так сложилось?
— Наверное, все звезды совпали. Даже не знаю, что сказать.
— Думаю, ключевое — ваш гол в третьем матче. Расскажите про тот момент.
— Робин Пресс хорошо меня запустил. Никита Михайлис забежал в зону. Я хотел бросить ему на отскок. Вратарь неудачно сыграл, отбил, и шайба залетела в ворота.
— Как относились к шуткам, что «Металлург» назвали «Севаллург»? Или «Металлург» Череповец?
— Думаю, это нормально. Потому что понятно, что есть костяк ребят, которые пришли из Череповца. Но ребята, которые составляли костяк здесь, нас приняли. Не было разделения в команде. Все вместе, единым кулаком. Так и взяли кубок.
— Огромный прогресс у Ильи Набоков. Были вратари на вашей памяти, которые играли так классно?
— Честно, не вспомню. Из последних, наверное, Илья Сорокин. Но ЦСКА тоже до этого без него выигрывал.
— У Андрея Разина спрашивали на пресс-конференции про вашу классную игру на пятаке. Он рассказывал, что вы пришли из хоккея с мячом. Это действительно навык из этой игры?
— Сложно сказать. Я пришел не совсем из хоккея с мячом. Я начал заниматься хоккеем с шайбой. Но у меня вся семья играла в хоккей с мячом: два дяди, папа — чемпион России, мастер спорта международного класса, чемпион среди молодежи. И я с 7 до 15 лет играл параллельно в хоккей с мячом, хоккей с шайбой и хоккей на траве летом. Наверное, есть какой-то определенный навык.
— Вас называют королем пятака.
— Мне кажется, полно ребят в лиге, которые хорошо играют на пятаке.
«Металлург» в финале Кубке Гагарина победил «Локомотив» (4-0). Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2