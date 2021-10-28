«Амур» по буллитам победил «Йокерит»

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома по буллитам победил «Йокерит» со счетом 2:1. Победный бросок исполнил Иван Николишин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бутузов — 5 (Николишин, Горшков), 27:14 — 1:0. Фриман — 5 (Норман), 44:15 — 1:1.

Победный буллит: Николишин.

Вратари: Аликин — Линдбек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (8+9+13+1) — 31 (5+11+13+2).

Судьи: Морозов, Оленин.

28 октября. Хабаровск. «Платинум Арена». 1000 зрителей.