«Амур» по буллитам победил «Йокерит»
14:48
«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома по буллитам победил «Йокерит» со счетом 2:1. Победный бросок исполнил Иван Николишин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бутузов — 5 (Николишин, Горшков), 27:14 — 1:0. Фриман — 5 (Норман), 44:15 — 1:1.
Победный буллит: Николишин.
Вратари: Аликин — Линдбек.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (8+9+13+1) — 31 (5+11+13+2).
Судьи: Морозов, Оленин.
28 октября. Хабаровск. «Платинум Арена». 1000 зрителей.
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