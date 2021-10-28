Крылов прокомментировал договоренность о матче «Авангарда» против «Ак Барса» в Дубае

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в интервью «СЭ» рассказал о матче регулярного чемпионата КХЛ, который должен состояться 3 декабря в Дубае. Омский клуб сыграет с «Ак Барсом».

— Что касается Дубая, то, если все сложится удачно, болельщики из Омска смогут посмотреть этот матч вживую. Сейчас наш оргкомитет активно работает над привлечением спонсоров для организации такой поездки, есть разные задумки по механике такой акции для омичей. Для нас это очень важный проект, в том числе с точки зрения участия в нем как можно большего количества болельщиков из Омска. Уже завтра должны запустить продажу билетов на Dubai Ice Show, частью которого станет матч KHL World Games между «Авангардом» и «Ак Барсом».

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