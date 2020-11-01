«Амур» в овертайме обыграл «Торпедо»

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Торпедо» со счетом 4:3.

В составе нижегородцев шайбы забросили Зият Пайгин, Дамир Жафяров и Энди Миэл. Гости ответили дублем Юрия Сергиенко, а также голами Валентина Пьянова и Томаса Загорны, который забросил в овертайме.

После этого матча «Амур» с 20 очками расположился на 9-м месте Восточной конференции, «Торпедо» с 22 очками — на 7-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Пайгин — 1 (Миле, Жафяров), 9:11 — 1:0. Жафяров — 6 (бол., Шварц, Миле), 11:50 — 2:0. Сергиенко — 1 (Бутузов, Зимин), 18:31 — 2:1. Пьянов — 5 (Коротких), 34:34 — 2:2. Сергиенко — 2 (бол., Т. Зогорна, Г. Зогорна), 40:47 — 2:3. Миле — 5 (мен.), 58:57 — 3:3. Т. Зогорна — 4 (Корягин), 63:28 — 3:4.

Нереализованный буллит: Уайдмэн (Торпедо), 25:40 (Вратарь).

Вратари: Тихомиров (58:04 — 58:57) — Лангхамер.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 34 (12+10+12+0) — 28 (7+10+10+1).

Судьи: Наумов, Щенев.

1 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».