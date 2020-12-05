«Сочи» обыграл «Амур», уступая 0:2 в ходе встречи

«Сочи» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Сочинцы уступали со счетом 2:0 в ходе первого периода, но смогли отыграться и вырвать победу у хабаровчан. Победная шайба — на счету нападающего Павла Кукштеля.

«Сочи» занимает десятое место на «Западе» с 24 очками, «Амур» идет десятым на «Востоке» с 28 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Голубев — 3, 3:26 — 1:0. Голубев — 4 (Машин, Полунин), 13:01 — 2:0. Шмелев — 10 (Точицкий, Петьков), 14:55 — 2:1. Точицкий — 4 (Рундблад), 25:57 — 2:2. Кукштель — 1 (Колготин, Глотов), 54:47 — 2:3.

Вратари: Лангхамер (58:59) — Третьяк.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (14+7+18) — 26 (8+14+4).

Судьи: Раводин, Хрибик.

5 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».