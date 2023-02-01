«Сибирь» на выезде проиграла «Амуру»

«Сибирь» на выезде проиграла «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Дубакин, Ярослав Лихачев и Ян Дрозг.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 59 матчах. «Амур» располагается на 9-й строчке с 59 очками в 57 играх.