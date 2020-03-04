«Амур» продлил контракт с нападающим Кузнецовым

«Амур» продлил соглашение с нападающим Александром Кузнецовым. Новый контракт рассчитан на один год и будет носить двусторонний характер, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем чемпионате 27-летний Кузнецов провел 34 матча, набрал 5 (2+3) очков, выступая преимущественно в звеньях сдерживания. А также стал вторым из форвардов по количеству блокированных бросков и пятым по количеству силовых приемов в среднем за матч.