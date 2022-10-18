«Амур» отказался продавать вратаря Аликина «Авангарду» за 70 миллионов рублей

Руководство омского «Авангарда» с лета безуспешно ведет активный поиск основного вратаря.

В многочисленном списке кандидатов был голкипер «Амура» Евгений Аликин. По информации «СЭ», за него клуб из Омска был готов заплатить 70 миллионов рублей, но в Хабаровске отказались продавать самого ценного игрока команды.

В сезоне-2022/23 Аликин провел 13 матчей и отразил 92,4 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,3.