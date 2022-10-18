«Амур» отказался продавать вратаря Аликина «Авангарду» за 70 миллионов рублей
Руководство омского «Авангарда» с лета безуспешно ведет активный поиск основного вратаря.
В многочисленном списке кандидатов был голкипер «Амура» Евгений Аликин. По информации «СЭ», за него клуб из Омска был готов заплатить 70 миллионов рублей, но в Хабаровске отказались продавать самого ценного игрока команды.
В сезоне-2022/23 Аликин провел 13 матчей и отразил 92,4 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,3.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|20
|13
|7
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|ЦСКА
|18
|11
|7
|25
|5
|Торпедо
|19
|11
|8
|23
|6
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|19
|14
|5
|29
|2
|Металлург
|19
|13
|6
|28
|3
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|4
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|5
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|9
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|16
|11
|Амур
|19
|5
|14
|13
Результаты / календарь
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20.10
21.10
22.10
23.10
|18.10
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|- : -
|18.10
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|18.10
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|18.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -
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