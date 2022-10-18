Рябыкин — о мотивации в «Магнитке»: «Многие люди падали, но вставали и продолжали идти вперед»

Тренер «Металлурга» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возвращении на должность помощника.

Напомним, что 10 октября «Авангард» уволил Рябыкина с поста главного тренера, а позднее специалиста пригласили в «Магнитку».

— Вы работали главным тренером, а теперь снова помощник. Откат назад добавляет мотивации?

— Многие люди падали, но вставали и продолжали идти вперед. Считаю это правильным. Никогда нельзя унывать. Благодарен всем, что мне выпала такая возможность — поработать главным тренером. Но ничего страшного. Значит, еще не время — будет еще шанс.

— Не время — значит, вы еще сами не готовы к роли главного тренера?

— Нет, почему? Я готов. Но руководители приняли такое решение.