6 ноября «Амур» на своем льду в Хабаровске примет «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник. Игра пройдет на территории «Платинум-Арена». Начало — в 10.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Амур» — «Локомотив» можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ. Начало — в 09.50 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» с 26 баллами располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Ярославцы с 32 очками занимают четвертое место на Западе.

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