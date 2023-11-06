«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
6 ноября «Салават Юлаев» дома в Уфе проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Игра пройдет в понедельник на территории «Уфа-Арена». Начало — в 14.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Смотреть видеотрансляцию противостояния «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» можно будет на официальном сайте КХЛ, а также по подписке в сервисе «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 14.15 мск.
«Салават Юлаев» с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» располагается на восьмой строчке с 27 баллами.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
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|Сал. Юлаев
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|15
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|26
|12
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|27
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|10
|16
|26
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|28
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|20
|23
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|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|26
|19
|7
|39
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|38
|3
|Локомотив
|26
|16
|10
|34
|4
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Северсталь
|25
|12
|13
|28
|7
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|8
|СКА
|25
|13
|12
|26
|9
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|10
|Куньлунь РС
|30
|8
|22
|20
|11
|Витязь
|26
|7
|19
|18
|6.11
|10:00
|
Амур – Локомотив
|1 : 4
|6.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|6.11
|14:30
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|6.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -
|6.11
|17:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|6.11
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|6.11
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -