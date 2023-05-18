«Амур» хочет Кубок Гагарина? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в эфире в 12.00 по московскому времени на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— самое активное межсезонье в истории «Амура»;

— обмены Самонова и Волкова;

— итоги турне «России 25»;

— последние трансферные новости.