Форвард «Динамо» Джиошвили назвал неоценимой роль тренера Кудашова в развитии его карьеры
Нападающий «Динамо» Максим Джиошвили заявил, что главный тренер московской команды Алексей Кудашов сыграл огромную роль в развитии его карьеры.
«Нельзя сказать, что у нас все получилось, ведь мы потерпели досадное поражение от «Торпедо». Нам нужно лучше готовиться, только через работу мы можем стать сильнее. Я очень рад, что Алексей Николаевич [Кудашов] остался с нами, я ему и всему тренерскому штабу очень благодарен за то, что они поверили в меня и дали шанс представлять «Динамо». Роль Алексея Николаевича в развитии моей карьеры неоценимая, по десятибалльной системе 10 из 10», — приводит ТАСС слова Джиошвили.
Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года. В прошедшем сезоне бело-голубые под его руководством вышли в первый раунд плей-офф КХЛ, где уступили в серии «Торпедо» (2-4). В апреле московский клуб продлил контракт с 51-летним специалистом и его штабом на один год.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3