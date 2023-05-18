Форвард «Динамо» Джиошвили назвал неоценимой роль тренера Кудашова в развитии его карьеры

Нападающий «Динамо» Максим Джиошвили заявил, что главный тренер московской команды Алексей Кудашов сыграл огромную роль в развитии его карьеры.

«Нельзя сказать, что у нас все получилось, ведь мы потерпели досадное поражение от «Торпедо». Нам нужно лучше готовиться, только через работу мы можем стать сильнее. Я очень рад, что Алексей Николаевич [Кудашов] остался с нами, я ему и всему тренерскому штабу очень благодарен за то, что они поверили в меня и дали шанс представлять «Динамо». Роль Алексея Николаевича в развитии моей карьеры неоценимая, по десятибалльной системе 10 из 10», — приводит ТАСС слова Джиошвили.

Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года. В прошедшем сезоне бело-голубые под его руководством вышли в первый раунд плей-офф КХЛ, где уступили в серии «Торпедо» (2-4). В апреле московский клуб продлил контракт с 51-летним специалистом и его штабом на один год.