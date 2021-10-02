«Адмирал» победил «Торпедо» и прервал серию из четырех поражений
12:23
«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Торпедо» со счетом 2:1.
На шайбы Динара Хамидуллина и Артема Гареева гости ответили точным броском Теодора Леннистрема.
«Адмирал» прервал серию из четырех поражений.
После этого матча «Адмирал» с 8 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Торпедо» с 12 очками — на 9-й строчке Запада.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: Хамидуллин — 1 (Вл. Ушенин, Шулак), 43:48 — 1:0. Леннстрем — 4 (бол., Заар, Жафяров), 47:04 — 1:1. Гареев — 1 (Манукян), 54:44 — 2:1.
Вратари: Серебряков — Кочетков (57:50).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 28 (12+9+7) — 33 (9+12+12).
Судьи: Кулев, Лаврентьев.
2 октября. Владивосток. Фетисов Арена.
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