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Сегодня, 12:21

«Ак Барс» обыграл «Амур» и одержал шестую победу подряд

Руслан Минаев
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«Ак Барс» в гостях обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе казанцев забивали Дмитрий Воронков (дубль), Александр Радулов и Кирилл Петров. У хабаровчан голы на счету Яна Дрозга, Станислава Бочарова и Вячеслава Грецкого.

С начала года «Ак Барс» выиграл 17 матчей из 20 и идет на серии из 6 побед.

Команда Зинэтулы Билялетдинова лидирует на «Востоке» с 87 очками. «Амур» на 9-й строчке с 67 очками.

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«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы: Воронков — 15 (Глухов, Семенов), 8:51 — 0:1. Радулов — 23 (Сафонов), 9:08 — 0:2. Воронков — 16 (Лучевников, Радулов), 26:16 — 0:3. Дрозг — 8 (Дубакин, Ли), 28:46 — 1:3. Бочаров — 12 (бол., Лихачев, Николишин), 31:57 — 2:3. Петров — 11 (Юдин), 39:01 — 2:4. Грецкий — 3, 50:57 — 3:4.

Вратари: Калниньш (Лозебников, 39:01, 58:17) — Мифтахов.

Штраф: 2 — 14.

Броски: 38 (10+12+16) — 31 (10+9+12).

Судьи: Акузовский, Соин.

18 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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Западная конференция И В П О
1 СКА 65 47 18 99
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 64 36 28 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 64 27 37 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 65 39 26 87
2 Автомобилист 64 35 29 79
3 Авангард 64 36 28 79
4 Сал. Юлаев 64 35 29 79
5 Сибирь 64 36 28 79
6 Металлург 63 33 30 77
7 Адмирал 65 32 33 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 65 29 36 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
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18.02 10:00
Адмирал – Автомобилист
 3 : 1
18.02 10:00
Амур – Ак Барс
 3 : 4
18.02 13:00
Спартак – Северсталь
 - : -
18.02 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
18.02 15:00
Металлург – Сочи
 - : -
18.02 17:00
Куньлунь – Барыс
 - : -
18.02 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
18.02 17:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
18.02 17:30
Витязь – Динамо М
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