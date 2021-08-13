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«Салават Юлаев» переиграл «Северсталь» на Кубке Республики Башкортостан

19:11
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«Салават Юлаев» переиграл «Северсталь» в матче на Кубок президента Республики Башкортостан. Уфимская команда выиграла со счетом 6:2.

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Кубок Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Голы: Плэтт — 2 (Гранлунд, Амиров), 12:21 — 1:0. Зубарев — 1 (Пустозеров, Пименов), 21:34 — 2:0. Думбадзе — 2 (Рыков, Стенквист), 21:50 — 2:1. Хартикайнен — 1 (бол., Гранлунд), 26:17 — 3:1. Алалыкин — 1 (Бирюков, Лисовец), 32:28 — 4:1. Лишка — 1 (Чуркин), 39:58 — 4:2. Санников — 1 (мен., Науменков, Пустозеров), 41:51 — 5:2. Кадейкин — 2 (Хартикайнен), 52:22 — 6:2.

Вратари: Метсола — Шугаев (Шостак, 27:45).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

13 августа. Уфа. Городской дворец спорта.

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Иван Шитик все материалы автора

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