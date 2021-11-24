«Амур» победил «Автомобилист»

«Амур» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе «Амура» шайбы забросили Даниил Файзуллин, Владимир Бутузов и Сергей Терещенко.

«Амур» набрал 29 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. У «Автомобилиста» 31 очко и 8-я позиция.

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«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Файзуллин — 5 (бол., Терещенко), 4:59 — 1:0. Бутузов — 6 (Николишин, Горшков), 20:25 — 2:0. Терещенко — 4 (Томашек, Волгин), 24:23 — 3:0.

Вратари: Аликин — Шикин (57:34).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (11+13+5) — 36 (11+12+13).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

24 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.