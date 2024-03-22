Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможную отмену матча плей-офф КХЛ против «Металлурга». Игра должна состояться завтра, 23 марта, на арене «Мегаспорт» в 17.00 по московскому времени.

— У меня пока никакой информации нет. Мы все на телефонах.

— С игроками вы на связи?

— Мы ждем информацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене всех массовых спортивных мероприятий с 23 по 24 марта из-за трагедии в «Крокус Сити Холле».