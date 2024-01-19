Ротенберг — о выходе СКА в плей-офф: «Огромная работа проделана, но все только начинается»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Сильные соперники, здорово начали игру, создали нам много сложностей. Понимали, что они здорово сыграли в Минске, переломили там игру, проигрывая 0:2, и выиграли 5:2, поэтому серьезно готовились. Была поставлена задача в этом матче выйти в плей-офф. Ребята — молодцы, выполнили задачу, всех поздравляю. Огромная работа проделана, но все только начинается. Есть, что улучшить, есть моменты, которые нам надо разобрать, есть ошибки», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.
СКА после победы над «Куньлунем» стал вторым участником Кубка Гагарина-2024. Армейцы принимали участие во всех плей-офф в истории лиги.
СКА набрал 72 очка в 53 матчах и занимает второе место в Западной конференции. 22 января команда примет минское «Динамо».
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|36
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|Сал. Юлаев
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|32
|20
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|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
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|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
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|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|СКА
|53
|35
|18
|72
|3
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 2
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|0 : 3
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|3 : 2 ОТ
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|1 : 3
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|3 : 1