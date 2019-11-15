Алексей Кудашов: «В Пекине атмосфера лучше, чем в Шанхае»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).

— Поздравляю команду с победой, потому что два очка есть два очка, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Хорошая атмосфера, лучше, чем в Шанхае — стадион уютный и болельщики сегодня были, поэтому приятно было играть здесь. Что касается игры, то, ведя 2:0, должны были еще забивать, вместо этого осложнили себе игру удалениями. Но, слава богу, выиграли, поэтому довольны результатом.

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