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Алексей Кудашов: «В Пекине атмосфера лучше, чем в Шанхае»

20:15
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).

— Поздравляю команду с победой, потому что два очка есть два очка, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Хорошая атмосфера, лучше, чем в Шанхае — стадион уютный и болельщики сегодня были, поэтому приятно было играть здесь. Что касается игры, то, ведя 2:0, должны были еще забивать, вместо этого осложнили себе игру удалениями. Но, слава богу, выиграли, поэтому довольны результатом.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/15/459410.html

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