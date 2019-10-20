Алексей Кудашов: «Уже три игры подряд похожи одна на другую»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3).

— У нас уже три игры подряд похожи одна на другую, — цитирует тренера официальный сайт СКА. — Выходим готовыми побеждать, стараемся, но пропускаем контратаку, сами делаем подарки. Пытаемся отыграться — пропускаем еще. Получается, что соперник, ведя в счете, закрывается, и мы не можем взломать оборону. Плохо используем свои моменты. Будем ломать ситуацию. Проблему мы знаем, видим. Разговариваем, общаемся, но пока она медленно исправляется.

— Новые игроки усилят команду?

— Мне показалось, Артем Швец-Роговой сыграл неплохо сегодня, звено нормально смотрелось. Надеемся.

— Расслабленность Хелльберга повлияла в эпизоде с третьим голом?

— Не стал бы выделять именно Магнуса здесь. Там и нападающие могли до конца доработать, а не ждать свистка, и защитники не в ту сторону уехали. Комплексная ошибка, а скорее даже обычная недоработка.

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