Алексей Кудашов пропустит матч «Динамо» с «Куньлунем» по состоянию здоровья

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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», сообщает пресс-служба клуба.

«Алексей Кудашов пропустит матч против «Куньлунь Ред Стар» по состоянию здоровья», — говорится в заявлении клуба.

Исполнять обязанности главного тренера будет Александр Савченков.

«Динамо» занимает 5-е место в таблице Западной конференции (43 очка), «Куньлунь» идет на 10-й строчке (29 очков).