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Сегодня, 15:39

Главный тренер «Торпедо» Ларионов объяснил поражение команды от «Амура»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил поражение команды от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4).

«Амур» играл очень интересно, с азартом и большим энтузиазмом. В этом плане они оказались сильнее нас", — приводит пресс-служба официального сайта «Торпедо» слова Ларионова.

Клуб из Нижегородской области расположился на 4-й позиции в таблице Запада (46 очков в 37 играх). «Амур» поднялся на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 35 матчах.

4 декабря «Торпедо» сыграет против «Сибири». «Амур» встретится с «Адмиралом» 5 декабря.

Источник: https://hctorpedo.ru/news/games/amur-torpedo-021222/
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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4 Торпедо 37 22 15 46
5 Динамо М 36 19 17 43
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 37 16 21 40
8 Витязь 36 15 21 38
9 Северсталь 37 13 24 35
10 Куньлунь 37 13 24 29
11 Сочи 34 5 29 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 35 24 11 51
2 Металлург 35 23 12 50
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Авангард 36 20 16 43
6 Сал. Юлаев 35 18 17 43
7 Ак Барс 35 15 20 36
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 37 15 22 33
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11 Нефтехимик 36 15 21 31
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2.12 12:00
Амур – Торпедо
 4 : 2
2.12 16:30
Барыс – Автомобилист
 - : -
2.12 17:00
Металлург – ЦСКА
 - : -
2.12 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
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 - : -
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