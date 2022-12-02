Главный тренер «Торпедо» Ларионов объяснил поражение команды от «Амура»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил поражение команды от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4).

«Амур» играл очень интересно, с азартом и большим энтузиазмом. В этом плане они оказались сильнее нас", — приводит пресс-служба официального сайта «Торпедо» слова Ларионова.

Клуб из Нижегородской области расположился на 4-й позиции в таблице Запада (46 очков в 37 играх). «Амур» поднялся на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 35 матчах.

4 декабря «Торпедо» сыграет против «Сибири». «Амур» встретится с «Адмиралом» 5 декабря.