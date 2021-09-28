Алексей Кудашов: «Любой тренер будет готов помочь сборной»
22:53
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на изменения в тренерском штабе сборной России.
— Сегодня уже все было объявлено. Я, думаю, что любой тренер будет готов помочь сборной, — заявил Кудашов.
Во вторник экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить Алексея Жамнова главным тренером национальной команды.
(Надежда Тонконог)
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