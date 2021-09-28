Алексей Кудашов: «Любой тренер будет готов помочь сборной»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на изменения в тренерском штабе сборной России.

— Сегодня уже все было объявлено. Я, думаю, что любой тренер будет готов помочь сборной, — заявил Кудашов.

Во вторник экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить Алексея Жамнова главным тренером национальной команды.

(Надежда Тонконог)