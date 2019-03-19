Алексей Кручинин: "Сыграть за фарм-клуб СКА было моей инициативой"

Нападающий СКА Алексей Кручинин поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (3:1) в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии – 3-1 в пользу армейцев.

– Как вам плей-офф КХЛ после Вышки?

– Нормально. Тут основное не то, где ты играешь, а как себя чувствуешь, в какой форме находишься. Я в ВХЛ три матча подряд сыграл, поэтому ритм было поймать не сложно. Не было такого, что волновался. Наоборот, уверенно себя чувствовал.

– Насколько велика разница?

– В скоростях небольшая, потому что и в Вышке народ бегает. В других нюансах есть. В мастеровитости. Что касается "Локомотива" – в их системности. Плюс мастеровитость партнеров. А что касается самой игры – не сказал бы, что есть большая разница.

– СКА дорожил шайбой и играл с холодной головой. Установка?

– Так и есть. "Локомотив" хорошо бежит, хорошо держит шайбу. Лучшая защита – это нападение. Если мы будем держать шайбу все 60 минут, нам не забьют. Надо умно играть с такими командами. Поэтому старались дорожить шайбой и не ошибаться. Это получилось.

– "Локомотив" старался, нагнетал, а вы играли совершенно спокойно и создавали.

– Так и надо играть. С горячим сердцем и холодной головой. В плей-офф терпеливая игра и приносит результат. Как говорят, оборона берет кубки. Если так здорово играть в обороне, все подчищать, будет больше шансов.

– Удивил ваш шикарный пас на Кетова. Он, правда, не забил. Но впечатление такое, что вам пошла на пользу игра в Вышке.

– Так и есть. Кто-то, наверное, не хочет в ВХЛ играть. Но я по себе знаю, что если у меня нет игровой практики, то я себя ужасно буду чувствовать. И когда мне дадут шанс – просто не смогу его реализовать. И это была моя инициатива – сыграть все эти матчи, полететь с командой в Красноярск. Я люблю хоккей, где бы я ни играл. И мне было приятно играть за "СКА-Неву". Видел, что они выиграли матч. Поздравляю их с выходом дальше. А нас – с победой.

– 1-3 в КХЛ почти не отыгрывается. "Локомотив" все?

– Давайте не будем. Каждая игра начинается с 0:0. Даст бог – закончим серию дома. (Игорь Еронко)

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