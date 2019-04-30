Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что лига может вернуться к собственным правилам судейства. На данный момент в КХЛ действуют правила, утвержденные ИИХФ.

- Мы в тесном контакте с ИИХФ, практически два раза в день списываемся и созваниваемся, - цитирует официальный сайт КХЛ Анисимова. - Но Международная федерация тоже видит как минусы, так и плюсы современной трактовки правил. Думаю, мы созрели вернуться к собственным правилам внутри лиги. Но я не могу принять такое решение в одиночку: должна быть поддержка этого пути как со стороны генеральных менеджеров, так и ФХР, и Совета директоров КХЛ. Но все идет к тому, что у нас будут собственные правила, которые не будут слишком отличаться от ИИХФ. Они будут более точными согласно развития лиги.