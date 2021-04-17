Алексеев и Ильенко продлили контракты с «Локомотивом»
10:47
Как стало известно «СЭ» 17 апреля, нападающие Денис Алексеев и Артем Ильенко подписали новые контракты с «Локомотивом».
Соглашение 23-летнего Алексеева рассчитано на год, 24-летнего Ильенко — на два года.
В нынешнем регулярном сезоне КХЛ в активе Алексеева 58 матчей, в которых он набрал 37 (14+23) очков. Ильенко в 41 матче сезона заработал 9 (5+4) очков.
(Михаил Зислис)
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю