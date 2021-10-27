Нападающий Заседа и голкипер Ботов подписали контракты со «Спартаком»

«Спартак» и нападающий Матвей Заседа подписали двусторонний контракт до конца сезона, информирует пресс-служба клуба. 22-летний хоккеист ранее выступал за омский «Авангард» и «Амур».

В прошлом сезоне игрок провел 12 матчей в составе «Амура» в КХЛ, набрав 5 (2+3) очков, а также 28 игр в ВХЛ при 15 (6+9) очках. В Молодежной лиге он набрал 140 (58+82) очков в 169 матчах, стал участником матча Звезд МХЛ и привлекался в молодёжную сборную России

Также, двусторонний контракт со «Спартаком» подписал 20-летний вратарь Матвей Ботов (182 см, 79 кг), уже игравший в системе красно-белых за МХК «Спартак» с 2018 по 2020 годы. В свою очередь, двусторонний контракт между московским клубом и нападающим Дэниэлом Буцаевым расторгнут по соглашению сторон.